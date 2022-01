U BURETU NAŠLI TELO DETETA: Sumnjaju da je u pitanju nestala devojčica!

Jedan muškarac iz Australije uhapšen je i osumnjičen za ubistvo, nakon što je policija u jednom buretu pronašla telo deteta.

Veruje se da je u pitanju devetogodišnja devojčica koja je nestala prošle nedelje sa imanja u blizini Sidneja, saopštila je policija.

Njen nestanak izazvao je masovnu potragu, koja je završena juče kada su policajci u buretu otkrili telo deteta u blizini reke u susednoj oblasti.

Policija je takođe saopštila da je uhapsila 31- godišnjeg muškarca iz Sidneja. On je saslušan, ali se nije izjašnjavao o optužbi za ubistvo i nije tražio da bude pušten uz kauciju.

Očekuje se da će sledeće ročište biti zakazano za mart.

Devojčica, čiji identitet policija nije otkrila, bila je na odmoru sa svojom majkom, koja je prošlog četvrtka prijavila njen nestanak. Narednih pet dana policija, vatrogasci i volonteri Državne službe za vanredne situacije su pretraživali gust teren u ovoj oblasti kako bi pronašli tragove.

U međuvremenu, više od 200 policajaca učestvovalo je u istrazi koja je osumnjičenog identifikovala preko anomalije jer je imao karakterističan hod, saopštila je policija Novog Južnog Velsa, prenosi BBC.

- To je bio prilično naporan zadatak, analizirali smo GPS podatke, pregledali smo snimke sa nadzornih kamera - rekao je zamenik komesara Dejvid Hadson.

On je dodao da je osumnjičeni kupio vreće sa peskom u prodavnici gvožđa. On je navodno kasnije otišao do reke Kolo, gde je telo kasnije i pronađeno. Ovo mesto nalazi se nedaleko od mesta na kom je devojčica poslednji put viđena.

- Još uvek nije gotova obdukcija i ne možemo sa sigurnošću da kažemmo šta se dogodilo. Ono u šta jeso sigurni je da je optuženi bio zadužen da je stavi u bure, a zatim bure baci u grmlje u kom je kasnije i pronađena - rekao je zamenik komesara.

Tokom saslušanja, advokat osumnjičenog je rekao da njegov klijent ima mentalne probleme. Tužioci su nakon saslušanja rekli da je ovaj slučaj veoma komplikovan, ali nisu želeli da objasne na šta su tačno mislili.

Policija je saopštila da će se istraga nastaviti.