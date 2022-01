'Sat sudnjeg dana' postavljen na 100 sekundi do ponoći: Koliko smo blizu globalne katastrofe? (VIDEO)

Grupa atomskih naučnika otkrila je danas panel "Sat sudnjeg dana" po 75. put kako bi ukazali na rizik od globalne katastrofe.

Oni su potvrdili da će kazaljka ostati na 100 sekundi do ponoći, a ponoć predstavlja tačku u kojoj će se svet potencijalno suočiti sa globalnom katastrofom.

U svojoj istoriji ovaj sat se pomerao napred i unazad 24 puta, a najdalje je bio 1991. godine kada je bio na 17 minuta od ponoći, a najbliže danas kada je na svega 100 sekundi, piše Express.

Zbog trenutne situacije u svetu naučnici ne veruju da će se kazaljke u skorijoj budućnosti vratiti unazad.

- Situacija je ovakva zbog dvostrukih pretnji. Jedna se odnosi na klimatske promene, a druga na mogućnost izbijanja nuklearnog rata. Trenutno smo najbliži ponoći nego ikada pre, ovakva situacija nije bila ni za vreme Hladnog rata - objašnjava Kejt Hadson, članica grupe koja vodi kampanju protiv nuklearnog naoružanja.

NOW - Doomsday Clock set once again at 100 seconds to midnight, the Bulletin of the Atomic Scientists announced. pic.twitter.com/YrlpAayGTI