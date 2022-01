AUTOBUS VISI IZNAD PROVALIJE: Prve fotografije srušenog mosta u Pitsburgu!

Spasilačke službe su hitno došle na mesto nesreće, a prema prvim informacijama, reč je o lakšim povredama.

Policija je objavila da se incident dogodio oko 6.00 sati po lokalnom vremenu, a mediji prenose da se oseća snažan miris gasa i da je građanima rečeno da izbegavaju to područje.

Fotografija sa mesta nesreće pokazuje autobus kako stoji uspravno na delu mosta koji se srušio.

Pictures coming in of the Fern Hollow Bridge collapse (Forbes Ave. in Frick Park)



