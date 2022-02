POZNATA ZVEZDA FILMOVA ZA ODRASLE (30) PRONAĐENA MRTVA! Policija istražuje njenu smrt, jedna stvar posebno uznemirava (FOTO)

- Sa najvećom tugom ja, njena sestra, obaveštavam vas da smo juče smo izgubili @TheHollyParker - napisala je Zanel na Tviteru. Uzrok smrti nije potvrđen, ali policajci trenutno sprovode istragu, prenosi The Sun. Parker je glumila u svom prvom filmu sa ocenom X još 2014. godine, tri godine pre nego što je bila podvrgnuta operaciji promene pola.

Prema vestima o filmovima za odrasle Adult Video News (AVN), plavokosa lepotica je glumila u preko 30 raskalašnih naslova, uključujući "Transseksualne bebisiterke 27" i lažnu verziju "The Brady Bunch" pod nazivom "The Tranny Bunch". Parker se nije pojavljivala ni u jednom profesionalnom filmu od 2018. godine, već se prebacila na OnlyFans, gde je delila sadržaj za odrasle sa pretplatnicima koji su plaćali tu uslugu.

Pored svoje porno karijere, Parker je bila ambiciozna pevačica. Uznemirujuće, samo nekoliko nedelja pre smrti, objavila je pesmu pod nazivom "Droge". Zvezda je podelila pesmu na svom nalogu na Soundcloud-u, a na njemu je bio i tekst: "Droge čine da se osećam dobro i popodne i uveče. Pomažu mi da preživim gubitak."

- Neko mi je rekao da misle da imam neke probleme, a onda sam primila udarac i pokazala im kako sam ih rešila. Zaista želim da odustanem, ali to je kao da se odrekneš svog najboljeg prijatelja.

Jedan režiser filmova za odrasle odao je priznanje Parkerovoj u intervjuu za AVN, rekavši: "Upoznao sam Holi pre mnogo godina kada je došla da poseti Los Anđeles. Prethodno smo se dogovorili na mreži i povremeno bismo ćaskali, tako da je bilo kao da upoznajem starog prijatelja kada smo se konačno sreli uživo." Režiser je podsetio na "živost i energiju" Parkerove.

Na Tviteru, bliska prijateljica Zanel je podelila nekoliko svojih fotografija sa Parker na porno setovima. "Hleb za moj puter, moj pevački partner, moj saputnik, moja mala sestra je napustila ovu zemlju", dirljivo je napisala ispod snimaka. Fanovi su takođe na Tviteru podelili svoj šok, uz jednu objavu: "Prokletstvo, ovo me veoma boli i rastužuje."

Parker će biti kremirana u Indijani, a Zanel je pokrenula akciju prikupljanja sredstava na Fejsbuku kako bi pomogla da se pepeo prenese nazad njenoj neutešnoj majci, koja živi u državi Vašington.

