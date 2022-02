PUTINOV SNIMAK SA OTVARANJA ZOI ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE - OVO NISTE VIDELI U PRENOSU: Pogledajte šta je URADIO kad se pojavila Ukrajina

Ruski predsednik Vladimir Putin prisustvovao je juče svečanom otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Pekingu, a u trenutku kada se odigrava velika drama na istoku Evrope, zbog straha od invazije Rusije na Ukrajinu, Putin je navodno uhvaćen kako "spava" tokom svečane ceremonije kada su ukrajinski sportisti izašli pred publiku na stadionu.

Svetski lider je snimljen kamerom kako se svalio u fotelju zatvorenih očiju dok su se ukrajinski sportisti predstavljali i njihova nacionalna himna orila na stadionu "Ptičje gnezdo, navodi britanski Indipendent. Fotografija ruskog lidera obišla je svet, a na njoj se vidi kako Putin sedi sam u redu i drži oči sklopljene kao da spava.

Moguće je da je Putin stvarno zaspao tokom programa, ali je isto tako moguće da je sve samo tako izgledalo, pošto su u datom momentu defilovali ukrajinski sportisti. Putinove oči su se otvorile tek kada je tim Ruskog olimpijskog komiteta ušao na nacionalni stadion u Pekingu, on je ustao da ih pozdravi.

Putin fell asleep during the opening ceremony of the Olympics. pic.twitter.com/Eplkr6QThd