DEČAK JE NAPOLJU! Drama u Maroku OKONČANA! Mališan na putu ka bolnici!

U kakvom je stanju dečak još uvek nije poznato.

Spasilački timovi, koji su poslednja tri metra rukama kopali kako ne bi pokrenuli klizište, spasili su dečaka koji je četiri dana bio zarobljen u bunaru, prenosi Daily Mail.

Ambulantno vozilo se sa uključenom sirenom i pod rotacijom približilo ulazu u tunel, kod kog su stajali Rajanovi roditelji, a dečak je izveden iz tunela i vozilom Hitne pomoći prebačen u bolnicu.

Prema poslednjim informacijama, akcija spasavanja dečaka ušla je u poslednju fazu. Do deteta je ostalo još samo 20 centimetara, a Rajanovi majka i otac nalaze se pored ulaza koji su spasioci iskopali kako bi došli do dečaka. Ambulantno vozilo sa uključenom sirenom i rotacijom se trenutno probija sve do samog ulaza u prolaz koji su spasilačke iskopale kako bi došle do dečaka i on je

Ljudi iz mnogih država prate spasavanje dečaka, a reči podrške na prenosu uživo, između ostalih, šalju i građani Srbije.

Na mestu na kom je iskopan tunel kako bi dečak bio spasen nalaze se hiljadu ljudi koji se mole i navijaju za njegov bezbedan izlazak.

Spasioci su, nakon nekoliko dana pokušavanja da izvuku dete, stigli do dečaka i petogodišnjaku pružili prvu pomoć pre nego što ga izvuku iz bunara. Njegovo stanje nije precizno poznato, ali dečak je živ i u stabilnom je stanju.

