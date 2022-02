SVET U SUZAMA ZBOG SMRTI DEČAKA (5) KOJI JE BIO ZAROBLJEN U BUNARU! Poruke na društvenim mrežama kidaju dušu

Marokanski petogodišnji dečak Rajan Avram je nažalost preminuo nakon što je konačno izvučen iz bunara, nakon četiri dana spasilačke operacije.

Ova vest rastužila je ceo svet, i mnogi su nakon toga na društvenim mrežama podelili srceparajuće poruke poslednjeg pozdrava.

"Borio se hrabro i zauvek će biti u našim srcima. Neka sada počiva u miru", napisao je jedan korisnik u objavi na Tviteru.



"Mali dečak je povezao ljude širom sveta. Počivaj u miru, anđele mali", jedna je od mnogobrojnih poruka koje su usledile nakon saznanja o dečakovoj smrti.



"Neka Alah blagoslovi slatki mali duh Rajana i ispuni srca njegove porodice. Neka se ponovo ujedine u Dženet (Raj) u blizini Voljenog".

#Updates Official statement by the state media has pronounced that #Rayan has sadly passed away after after finally getting him out of the well. He fought bravely and would forever be in our hearts. May he now rest in peace. 💔#Humanity #SaveRayan #RIPRayan #Morocco #انقذوا_ريان pic.twitter.com/oeJI6xcPot — The 4th Post (@4thPost) 05. фебруар 2022.



"Ovo je srceparajuće. Neka Alah podari njegovim roditeljima i rođacima mnogo istrajnosti. Od sada ne delim više postova o ovom pitanju iz poštovanja", piše u jednoj objavi na društvenoj mreži.



"Ne brini za njega, Alah ga je izabrao da bude na nebu. On je sada najsrećnije dete na svetu. Ne budi tužan, Alahovi izbori su bolji od naših. Ne budi tužan, on će te sresti na nebu. Nijedna reč ne može opisati tu scenu", napisao je jedan od tviteraša.

A little boy connected people all over the world. Rest in peace, little angel 🙏🏻#Rayan #الطفل_ريان pic.twitter.com/9ZrVwNAjLz — Leen (@leenaladwani) 05. фебруар 2022.



"Rajan je uspeo da okupi ljude različitih nacionalnosti, vera, verovanja. Zauvek će biti upamćen po borbi koju je dao da preživi. Neka počiva na nebu gde mu je mesto", objavljeno je uz sliku lica sa kog se slivaju suze.

May Allah bless the sweet little spirit of #Rayan, and fill the hearts of his family with sabr. May they be reunited in Jannah in the proximity of the Beloved ﷺ. 😔🤲🏽🤍 pic.twitter.com/QC3OIph36a — Ahmed 🇲🇦 (@Ahmeeedsss_) 05. фебруар 2022.



Podsetimo, petogodišnji dečak Rajan izvučen je večeras iz bunara sa dubine od 32 metra u severnom Maroku, čime je okončana četvorodnevna spasilačka operacija koju je sa pažnjom pratio ceo svet. Međutim, ubrzo je objavljena vest da je dečak preminuo.

Dečak je pet dana bio zarobljen u bunaru u blizini svoje kuće u malom selu Igrane, u blizini grada Šefšauena od utorka popodne.



Spasioci su danas započeli sa najdelikatnijom fazom višednevnih napora kako bi izvukli malog dečaka zarobljenog u bunaru na severu Maroka, nakon što su uklonili veći deo brda da bi mu se približili.

This is heartbreaking. Inna lillahi wa ilayhi raji'un. Allah y rahmu May Allah grant his parents and relatives a lot of sabr. I am not sharing any more posts on this matter from now on out of respect.#Rayan pic.twitter.com/3QoDt2Hm6F — MASOCCER NL (@MASOCCERNL) 05. фебруар 2022.

Do večeras, mašine su uz pomoć radnika koji su ručno kopali stigli na metar od mesta gde se petogodišnji Rajan Avram nalazi, na dnu bunara dubokog 32 metra, u brdima u blizini Šefšauena i krenuli su tunelom prema njemu.



Brdsko područje oko Šefšaena zimi je veoma hladno i iako je hrana spuštena do Rajana, nije poznato da li je on nešto jeo.



Rajanu su bili dostavljeni voda i kiseonik pomoću cevi.

Prema medijskim izveštajima sa lica mesta, helikopter i medicinske ekipe specijalizovane za reanimaciju čekale da spasioci izvuku Rajana na površinu i da ga zatim prevezu u bolnicu. Međutim, dečak je preminuo.