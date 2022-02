Heroj probao da spasi Rajana: Golim rukama danima kopao zemlju kako bi stigao do dečaka

Radnik koji je golim rukama tri dana kopao zemlju u pokušaju da spasi dečaka Rajana (5) iz Maroka zarobljenog u bunaru, pohvaljen je kao heroj.

Rajan Avram je pao u bunar dubok 32 metra ispred svoje kuće u selu Igram u utorak uveče, što je izazvalo spasilačku misiju i trku sa vremenom.

Nakon što su kopali vertikalno pa onda horizontalno - sve vreme rizikujući da pokrenu klizište - spasioci su posle skoro pet dana stigli do dečaka, dajući tračak optimizma da je možda preživeo.

Međutim, ubrzo je stigla tragična vest - dečak je preminuo pre nego što su spasioci došli do njega.

Tragičan sled događaja rastužio je ne samo njegove roditelje i narod Maroka, već i ljude širom sveta koji su danima pratili spasilačku misiju i molili se da dečak bude izvučen živ.

#SaveRayan He is more than a hero, all our respect uncle ALI SAHRAOUI. YOU ARE A PRIDE FOR HUMANITY THAT THERE ARE PEOPLE LIKE YOU 🥺💖 pic.twitter.com/lqVbEzPYyX

Radnik Bva Sahraui je pohvaljen što je golim rukama tri dana kopao zemlju u nadi da će spasiti dečaka.

Fotografija blatnjavog radnika sa lica mesta postala je viralna na društvenim mrežama, a ljudi su ga prozvali herojem.

- Više od 20 sati neumorno je kopao kako bi izvukao Rajana iz zemlje. Ogromno poštovanje - napisao je jedan korisnik na Tviteru.

Drugi je napisao "neka Bog nagradi ovog čoveka i da mu mesto u raju".

- Uradio je neverovatan posao, kopao je svojim rukama - dodao je korisnik.

Bilo je i onih koji su napisali da je Bva Sahraui jedan od volontera koju je tri dana kopao da bi spasao malog Rajana, prenosi Daily mail.

This man was digging the last few vertical meters to save Rayan. Now he’s out & the medical team is in to extract him. The ambulance & helicopter are waiting. May God be with them all. 🇲🇦 Unity is strength. I’m very proud of my people. #SaveRayan #أنقذوا_ريان #ريان_المغرب pic.twitter.com/gjF1f5HUO2