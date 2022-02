DETALJI STRAVIČNE EKSPLOZIJE U ABU DABIJU: Građani bili u strahu od TERORISTIČKOG NAPADA, evo šta se zapravo dogodilo (VIDEO)

Timovi civilne odbrane u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Abu Dabiju, saopštili su da su u sredu rano ujutro ugasili požar izazvan eksplozijom plinske boce, dok je američka ambasada izdala upozorenje o ''mogućem napadu projektila ili dronova''.

Prema saopštenju državne novinske agencije u požaru nije bilo povređenih.

- Specijalnizovane ekipe su ugasile požar, evakuisale su zgradu iz predostrožnosti i požar je stavljen pod korntrolu, saopštili su oni, prenosi Rojters.

Deo međunarodnih medija izvestio je o "eksplozijama" u Abu Dabiju, dok su Tviterom kružili snimci eksplozije koju su mnogi pripisali napadu projektila ili dronova od strane Huta.

Eksplozija se dogodila u ulici Hamdan u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde se održava Svetsko klupsko prvenstvo u fudbalu.

Državna novinska agencija VAM navela je da je požar posledica ''eksplozije plinske boce''. Neki snimci pokazuju nešto što je izgledalo kao vatrena lopta na krovu zgrade dok su se vozila hitne pomoći mogla videti na ulici, prenosi AP.

Vatrena lopta se brzo raspršila na snimku i činilo se da nije izazvala strukturnu štetu na zgradi.

According to #IRGC affiliated media, #Houthi rebels conducted a drone strike at Abu-Dhabi, the #UAE's capital. As a result, a small loitering drone hit a commercial building in the city center resulting in damages to civilian property. Houthis are terrorizing people in UAE. pic.twitter.com/aIbowylgr7