SREĆA U NESREĆI: Tinejdžeri upali u zaleđeno jezero gde su vatrogasci održavali vežbe (VIDEO)

Vatrogasci iz Sent Luisa našli su se na pravom mestu u pravo vreme.

Dok su vatrogasci održavali vežbe spasavanja ljudi iz vode, dvoje tinejdžera propalo je kroz led jezera Kriv Kojer.

Vatrogasci okruga Merilend Hajts taman su završili vežbe na jezeru i počeli da skupljaju opremu kada su spazili dve osobe koje trče preko zaleđenog jezera.

LAKE LUCK: Two teenagers were rescued from an icy lake in St Louis, Missouri, when, in a stroke of luck, nearby firefighters spied the pair falling through the ice during a training drill on Tuesday. pic.twitter.com/SUEc8cASkM