BELA KUĆA OBJAVILA DETALJE RAZGOVORA! Bajden zapretio Putinu: Ako dođe do invazije, RUSIJU ĆE ONA SKUPO KOŠTATI

Predsednik Rusije Vladimir Putin i njegov američki kolega Džo Bajden razgovarali su danas nešto više od sat vremena o situaciji oko Ukrajine.

U razgovoru koji je, kako su naveli američki mediji, trajao 62 minuta, Bajden je upozorio na ozbiljne posledice ukoliko Rusija izvrši invaziju.

U saopštenju Bele kuće se navodi da je Bajden bio izrišit da će SAD i njeni saveznici odlučno odgovoriti ukoliko se Rusija odluči na invaziju, i da će to Rusiju mnogo koštati.

Predsednik SAD je povukao da svaki pokušaj ruske invazije na Ukrajinu će proizvesti tešku patnju za ljudski rod i umanjila položaj Rusije.

