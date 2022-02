HIT! Novozelandaska policija uz 'MAKARENU' i pesmu iz crtaća 'FROZEN' terala demostrante sa protesta

Masa je đuskala uz ove hitove.

Novozelandska policija je upotrebila neobičnu taktiku u pokušaju rasterivanja demonstranata protiv epidemioloških mera. Pesmama Berija Meniloua, Džejmsa Blanta i "Makarenom" benda Los del Rio, pokušala je da otera demonstrante koji su se utaborili ispred parlamenta u Velingtonu.

Demonstranti su na muziku odgovorili puštanjem pesme "We're Not Gonna Take It" benda Tvisted Sister, koja je postala nezvanična himna kanadskih kamiondžija.



Puštali "Let It Go" i "Baby Shark"



Lokalni radio RNZ javlja da je na popis pesama koje pušta policija dodata parodija pesme Celine Dion "My Heart Will Go On".



Policija je preko razglasa pustila i pesmu "Let It Go" iz Diznijevog crtanog filma "Frozen", kao i dečju pesmu "Baby Shark", prenosi Index.hr.

