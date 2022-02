'GOMILANJE TRUPA UVEK UKAZUJE DA MOŽE DA SE DESI ESKALACIJA' Jovanović: Prognoze krize u Ukrajini krajnje nezahvalne! (VIDEO)

Rusija je trenutno u prednosti u razvoju hipersoničnog raketnog naoružanja, za oko 4, do 5 ispred SAD, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK docent dr Dejan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka.

Komenarišući krizu u Ukrajini Jovanović je rekao da je današnji dan nezahvalan za prognoze, s obzirom na to, kakve najave imamo.

Dodaje da je njemu najviše pažnje privukao susret predsednika Rusije Vladimira Putina i nemačkog kancelara Olafa Šolca.

- Tu je bilo par zanimljivih izjava. Jedna stvar koju je Putin ponovio, jeste da on vidi stvaranje NATO infrastrukture na pragu. To je pokušaj da se skrene pažnja na činjenicu da je blizina severnoistočne Ukrajinske granice u odnosu na Moskvu oko 650 km. To onda znači da razmeštaj raketa ne dolazi u obzir, bar kada je u pitanju ruska strana – rekao je Jovanović.

Kako kaže, Rusija, zbog svoje trenutne prednosti u razvoju hipersoničnog raketnog naoružanja, koje je sada za oko 4, do 5 ispred SAD, u položaju da pregovara.

- Čini se da se ta prednost sada koristi kako bi se taj prag obezbedio – rekao je Jovanović.

Kako kaže, gomilanje trupa uvek ukazuje na to da može da se desi neka eskalacija.

- Ta realnost opasnosti, lakše omogućava Rusiji da dođe do razgovora – rekao je Jovanović.

Vlade Radulović, vojno-politički analitičar, rekao je da su oni bezmalo osam godina u ratu.

- Neposredno pred koronu bio sam u Ukrajini i vojni muzej u Kijevu, ima sva vozila koja su zaplenili i oštetili u sukobu sa Rusima. I oni pokazuju koliko oni to doživaljavaju kao svoju borbu – rekao je Radulović.

Kako kaže, prema informacijama koje ima, život u Kijevu je potpuno normalan, kafići rade, klubovi.

- Oni otprilike znaju šta treba da rade u slučaju evakuacije, ali žive normalno – rekao je Radulović.

