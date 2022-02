DEVOJČICA NESTALA PRE DVE GODINE, DANAS NAĐENA ŽIVA: Bila je na ovoj tajnoj lokaciji!

Oštrooki detektiv njujorske policije spazio je "malena stopala" u "hladnom i vlažnom" skrivenom prostoru ispod stepeništa u Saugertisu u američkoj državi Njujork.

Kako prenosi Skaj njuz, Pejsli Šoltis (6) su navodno oteli njeni roditelji koji su 2019. izgubili starateljstvo nad njom i policija veruje da su je držali u kući u kojoj žive njena baba i deda.

Detektivi su po dojavi stigli na adresu u Saugertiesu u ponedjeljak uveče. Tada je policajac, koristeći baterijsku lampu, kroz pukotinu na stepeništu primetio deo ćebeta kako viri.

"Detektivi su alatom morali da uklone nekoliko drvenih stepenica i tada su ugledali par malenih stopala", saopštila je policija."Nakon što je uklonjeno još nekoliko stepenica, otkrili su dete i njenu otmičarku".

BREAKING! We're overjoyed that Paislee Shultis, a young girl missing since 2019, has been FOUND SAFE in a secret room under a staircase in Saugerties, New York. https://t.co/WoFciwXZ5U via @nypmetro