UKRAJINCI GRANATIRAJU RUSKU TERITORIJU: Razneli granični punkt, zgrada u potpunosti uništena (VIDEO)

Projektil koji je ispalila ukrajinska vojska pogodio je punkt granične službe FSB u Rostovskoj oblasti , zgrada je u potpunosti uništena.

- 21. februara u 9.50 časova neidentifikovanim projektilom ispaljenim sa teritorije Ukrajine potpuno je uništeno mesto dežurstva graničnih patrola, koje se nalazi na udaljenosti od oko 150 metara od rusko-ukrajinske granice - piše u saopštenju ruske granične službe.

