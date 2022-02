VOJSKA RUSIJE ULAZI U DONJECK I LUGANSK! Ovo je Putinov ukaz kojim se obezbeđuje mir!

Oružane snage Rusije će obavljati mirovne funkcije na teritorijama Donjecke i Luganske Narodne Republike, ovo se navodi u tekstu ukaza predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina o priznanju DNR i LNR.

- U vezi sa apelom šefa Donjecke Narodne Republike Ministarstvu odbrane Ruske Federacije, do zaključenja sporazuma o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći, raspore]ivanje Oružanih Snage Ruske Federacije na teritoriji Donjecke Narodne Republike funkcionišu kao mirovne snage - navoi se u jednom od stavova ukaza o priznavanju nezavisnosti DNR.

BREAKING — Putin orders Russian military to conduct peacekeeping operations in DPR and LPR, per decrees recognising them as sovereign states pic.twitter.com/6R7b9tHg30 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) 21. фебруар 2022.

Na sličan način formulisana je i naredba Ministarstva odbrane Ruske Federacije u ukazu o priznavanju nezavisnosti LNR.

Putin orders the use of Russia's armed forces to maintain peace in Donetsk and Luhansk — BNO News (@BNONews) 21. фебруар 2022.

Podsetimo, dok je ruski predsednik naširoko objašnjavao zbog čega je priznao Donjeck i Lugansk kao nezavisne države, na ulazu u Donjeck pojaviila se velika vojna kolona autobusa punih vojnika, ali i tenkovi.

BREAKING: President Putin orders peacekeeping operation in eastern Ukraine's two breakaway regions, the DNR & LNR — Conflict News (@Conflicts) 21. фебруар 2022.

Kako su saopštii pojedini ruski izvori delovi 8 armije prvi su ušli na teritoriju Donjecka.