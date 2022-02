VLADIMIR PUTIN: Ovo je mnogo drugačije od Kosova

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP | |

Predsednik Rusije Vladimir Putin je rekao da će Rusija razgovarati sa vladama odvojenih teriotrija, te da će odnos biti napravljen nakon pregovora.

- To će u budućnosti biti napravljeno - rekao je on.

Dodao je da je potpisana upotreba vojske van granica Rusije, što znači da ćemo pomoći tim republikama i vojno.

Putin je rekao da je Moksva razgovarala sa zapadnim zemljama i EU, te da se ne razgovara o konfliktu.

- Ljudi koji žive u Stevastopolju su sami to odlučili, rekao sam već nekoliko puta koliko je to različito u odnosu na Kosovo - rekao je on.

Kako je naveo, niko ljude (na istoku Ukrajine) nije naterao da odu sa te teritorije, puškom, već su sami to odlučili.

- Oni su na referendumu, glasanjem odlučili šta žele, niko ih nije puškom terao na bilo šta. Oni koji se ponose da su demokrate trebalo bi da priznaju njihovu odluku jer je to najviši izraz demokratije - referendum - zaključio je Putin.

Autor: