RUSKI KONVOJI KRENULI U DONJECK, SPREMA SE HAOS?! Objavljen snimak kolone sa 200 oklopnih vozila, svi idu ka Ukrajini (VIDEO)

Dva odvojena konvoja vojne opreme bez prepoznatljivih obeležja kretala su se ka Donjecku u istočnoj Ukrajini različitim putevima iz pravca ruske granice, izvestio je Rojtersov svedok u sredu.

Konvoj sa skoro 200 vojnih vozila viđen je u Rostovskoj oblasti u Rusiji dok je napredovao prema granici sa regionom Donbas.

U jednom konvoju je bilo devet tenkova i borbeno vozilo pešadije, dok su drugi činili kamioni i cisterne sa gorivom, rekao je reporter, koji se nalazio na teritoriji dva pobunjenička regiona koje podržava Rusija, a koje je Moskva u ponedeljak priznala kao nezavisne.

Ukrajina je u sredu proglasila vanredno stanje i poručila svojim građanima u Rusiji da beže, dok je Moskva počela da evakuiše svoju ambasadu u Kijevu u skladu sa najnovijim zlokobnim znacima za Ukrajince koji strahuju od sveopšteg ruskog vojnog napada.

Donjecka i Luganska republika su uputile zvaničan zahtev Moskvi za vojnu pomoć kako bi odbile agresiju Ukrajinskog režima, prenosi RT.

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin primio je pisma apelacije od šefa Luganske Narodne Republike Leonida Pasečnika i šefa Donjecke Narodne Republike Denisa Pušilina. Šefovi gore navedenih republika u svoje ime i u ime njihovi naroda još jednom izražavaju zahvalnost predsedniku Rusije što je priznao njihove države.

U pismu Vladimiru Putinu, dva lidera tvrde da se ukrajinska "agresija“ samo povećala otkako je Moskva ranije ove nedelje priznala regione kao nezavisne države.

The convoy with the Russian military vehicles was seen near the Kuibyshevo settlement in the Rostov region of Russia while advancing towards the border with the Donbas region of Ukraine pic.twitter.com/OJzSYK02YR