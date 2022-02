STIŽE ODGOVOR IZ SAD! Bajden zapretio Putinu: Odabrali ste put SMRTI I UNIŠTENJA, odgovaraćete!

"Molitve celog sveta večeras su uz narod Ukrajine koji trpi ničim izazvan i neopravdan napad ruskih vojnih snaga. Predsednik Putin odabrao je rat s predumišljajem koji će doneti katastrofalne gubitke života i ljudske patnje. Samo je Rusija odgovorna za smrt i uništenje koje će ovaj napad doneti, a Sjedinjene Države i njihovi saveznici i partneri će odgovoriti na ujedinjen i odlučan način. Svet će Rusiju držati odgovornom", piše u Bajdenovoh izjavi.

Zamenik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko je potvrdio da je započela ruska invazija.

Na službenom profilu na Fejsbuku je objavio sledeće:

"Invazija je počela. Rakete su upravo udarile na vojna sedišta, aerodrome, vojna skladišta u blizini Kijeva, Harkova, Dnjepropetrovska. Pucnjava na granici je u toku. Od danas u svetu postoji nova geopolitička stvarnost!"

Russia alone is responsible for the death and destruction this attack will bring, and the United States and its Allies and partners will respond in a united and decisive way. The world will hold Russia accountable.

Odmah se oglasio i ukrajinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama, koji je na hitnoj i vanrednoj sednici Saveta bezbednosti tražio od drugih zemalja članica da zaustave rat.

- Odgovornost ovog tela je da zaustavi rat. Pozivam svakog od vas da učini sve što je moguće da zaustavi rat - rekao je Sergej Kislicja, a zatim se obratio ruskom ambasadoru i upitao ga:

- Da pustim snimak tvog predsednika koji objavljuje rat?

Ruski ambasador je odgovorio:

- Ovo se ne zove rat, ovo se zove specijalna vojna operacija u Donbasu.

U TV obraćanju Putin je izjavio da ruski cilj nije okupacija Ukrajine. Zatražio je od ukrajinskih vojnika u borbenoj zoni u istočnoj Ukrajini da odlože oružje i vrate se kućama i zapretio Ukrajini da će ona biti kriva za krvoproliće, prenosi BBC.

Rekao je da će Rusija izvesti "specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini".

Ruski predsednik je izjavio da su "sukobi između ukrajinskih i ruskih snaga neizbežni i da su samo pitanje vremena", da je dalje širenje NATO-a i njegovo korišćenje ukrajinske teritorije neprihvatljivi, te da "ruska vojna operacija ima za cilj da zaštiti ljude i da "okolnosti zahtevaju odlučnu akciju Rusije", i na kraju da će "specijalnom vojnom operacijom demilitarizovati Ukrajinu".

- Naši planovi nisu da okupiramo Ukrajinu, ne planiramo da sa namećemo nikome - izjavio je Putin.

Oglasio se i premijer Velike Britanije Boris Džonson, koji je rekao da je "šokiran zastrašujućim događajima u Ukrajini", kao i da je "hitno razgovarao sa predsednikom Zelenskim".

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively.