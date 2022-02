'AJDE DA VAS VIDIM DA SE UMEŠATE!' Putin ozbiljno upozorio svet!

Predsednik Rusije Vladimir Putin upozorio je u specijlanom obraćanju rano jutros sve one koji bi eventualno mogli da se umešaju u situaciju u Ukrajini.

Vladimir Putin se oglasio posle priznanja Donbasa

- Sada nekoliko veoma važnih reči za one koji bi mogli biti u iskušenju da se umešaju u događe koji se dešavaju: ko god pokuša da nas ometa, štaviše, da stvori pretnje našoj zemlji i narodu, treba da zna da će odgovor Rusije biti trenutan i da će vas dovesti do takvih posledica sa kojima se nikada u svojoj istoriji niste suočili - upozorio je on.

Putin je rekao da su sve neophodne odluke donete i da se nada da će njegovu poruku imati ko da čuje.

