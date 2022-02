PANIKA U KIJEVU: Na ulicama reke automobila, metro stanice pretvorene u bunkere, ljudi opustošili benzinske pumpe!

Sa strahom od rata sada se suočavaju mnogi Ukrajinci koji su poricali da će Putin zaista izvršiti invaziju, piše "Dejli mejl". Mnogi sada žure ka zapadnoj granici da bi izbegli nadolazeće tenkove.

U glavnom gradu Ukrajine i drugim većim gradovima čule su se eksplozije nakon što je Putin objavio da je počela vojna operacija.

#Kyiv is in huge traffic jams. People are in a hurry to leave the capital. The Ministry of Internal Affairs asks the residents of Kyiv not to leave the city right now, so as not to create traffic jams. pic.twitter.com/1AwOFN4M7Y