UDARILI NA PUTINA I LAVROVA - NAJNOVIJA ODLUKA EVROPSKE UNIJE! Uveli novi paket sankcija ruskom ministru i predsedniku

Evropska unija se složila da zamrzne imovinu ruskog predsednika Vladimira Putina i ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova zajedno uz druge sankcije, izjavio je danas letonski ministar spoljnih poslova Edgars Rinkevičs.

Rinkevičs je na Tviteru naveo da su ministri spoljnih poslova EU "usvojili drugi paket sankcija" i dodao da "zamrzavanje imovine uključuje predsednika Rusije i njenog ministra spoljnih poslova", preneo je Rojters. On je rekao da EU planira da pripremi još jedan paket sankcija.

EU Foreign Affairs Council has adopted the 2nd sanctions package, asset freeze includes President of Russia and its Foreign Minister. We will prepare the 3d package #StandWithUkraine