'ČUJU SE DETONACIJE!' Ambasador Srbije u Kijevu poručuje: Putevi su zakrčeni, u kontaktu smo sa našim državljanima!

Ambasador Srbije u Kijevu Aca Jovanović izjavio je da su u ovom trenutku na snazi mere upozorenja na opasnost te da su u kontaktu sa državljanima Srbije koji trenutno pokušavaju da napuste tu zemlju.

- Čuju se detonacije. Što se tiče srpskih građana, onih koji nisu otišli iz Ukrajine nakon što je objavljena preporuka da to učine, neki su krenuli tokom jučerašnjeg dana, a neki prekjuče - rekao je Jovanović za RTS dodajući da s obzirom na to da su putevi zakrčeni, da su na putevima prema zapadu kontrolni punktovi, jer je uvedeno ratno stanje, a samim tim i obaveza mobilizacije svih punoletnih državljana Ukrajine od 18 do 60 godina, dolazi do zastoja i do stalnih kontrola.

Ukazao je da su dobili informaciju da će ukrajinske železnice u večernjim satima od 19.50 pa do 22.37 imati vozove koji polaze iz Kijeva u pravcu zapada.

- Ima sedam vozova i njihov kapacitet je negde oko 10.000 ljudi koje mogu da prevezu do kraja dana prema zapadu - naglasio je Jovanović.