ŽESTOK UDAR NA PUTINA! 'Neke ruske banke biće isključene iz SWIFT-a!'

Ovaj potez je do sada najdrastičnija finansijska sankcija ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, koje su uvedene zbog pokretanja specijalne operacije na teritoriji Ukrajine.

Ranije je Ukrajina već podržala tu ideju.

Nove sankcije su dogovorene sa SAD, Francuskom, Nemačkom, Italijom, Kanadom i Britanijom.

Prvi potez je da se određene ruske banke isključe iz mreže SWIFT, čime će se praktično onemogućiti izvoz i uvoz u Rusiju.

Drugi potez je da se zamrzne imovina Ruske centralne banke, time i sve njene transakcije.

Kao treći potez, EU će zabraniti ruskim oligarsima da koriste svoje finansije na evropskim tržištima.

In coordination with 🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇨🇦🇬🇧 I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russia’s invasion of Ukraine and cripple Putin’s ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s