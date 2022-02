OLIMPIJSKI KOMITET STAVLJA VETO RUSIJI I BELORUSIJI! Nema učešća na takmičenjima!

Izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog komiteta preporučio je međunarodnim sportskim federacijama da zabrane ruskim i beloruskim sportistima i zvaničnicima da se takmiče na takmičenjima, saopštio je u ponedeljak, posle ruske invazije na Ukrajinu.

MOK je saopštio da je odluku doneo „kako bi zaštitio integritet globalnih sportskih takmičenja i za bezbednost svih učesnika”.

Čelnici Međunarodnog Olimpijskog komiteta su, istovremeno, pozvali saveze da obezbede da nijedan sportista ili sportski zvaničnik iz Rusije ili Belorusije ne sme da učestvuje pod imenom Rusija ili Belorusija.

- Ruski ili beloruski državljani, bilo kao pojedinci ili timovi, treba da budu prihvaćeni samo kao neutralni sportisti ili neutralni timovi. Ne smeju biti istaknuti nacionalni simboli, boje, zastave ili himne - stoji u saopštenju ove organizacije.

