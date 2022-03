BAJDENA PITALI O NUKLEARNOM RATU, DAO JASAN ODGOVOR: Novinare zanimalo DA LI SE PLAŠI, on im rekao samo jedno

Predsednik Džo Bajden odbacio je sumnje da će tenzije između Vašingtona i Moskve zbog ukrajinske krize eskalirati u nuklearni rat, negirajući da Amerikanci imaju bilo kakav razlog da budu zabrinuti zbog rizika od takvog sukoba.

Na pitanje novinara da li Amerikanci treba da budu zabrinuti zbog nuklearnog rata, Bajden je kratko odgovorio: „Ne“. Pitanje je došlo u spontanom trenutku dok su Bajden i prva dama Džil Bajden šetali pored grupe novinara u ponedeljak tokom događaja u Beloj kući.

Takođe, danas je sekretarka za stampu Bele kuće Džen Psaki izjavila da predsednik SAD Džozef Bajden neće slati američke trupe u Ukrajinu da se bore sa Rusijom.

- Predsednik je bio vrlo jasan kada je rekao da neće da šalje trupe u Ukrajinu da se bore sa Rusijom - rekla je Psaki novinarima, preneo je TASS.

Ona je dodala i da bi uspostavljanje zone zabrane letenja iznad Ukrajine od strane američke administracije dovelo do direktnog sukoba sa Rusijom.

Reporter: "Should Americans be worried about nuclear war?"



Biden: "No."pic.twitter.com/3a0eU4RlPc