'PAZITE NA JEZIK, GOSPODO!' Dmitrij Medvedev se oglasio i ZAPRETIO FRANCUZIMA

Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta za bezbednost Ruske Federacije, na Tviteru je reagovao na izjavu francuskog ministra koji je rekao da je "objavljen ekonomski rat Rusiji".

- Danas je neki francuski ministar rekao da su objavili ekonomski rat Rusiji. Pazite na jezik, gospodo! I ne zaboravite da su se u istoriji ekonomski ratovi prilično često pretvarali u prave - istakao je Medvedev.

Today, some French minister has said that they declared an economic war on Russia. Watch your tongue, gentlemen! And don’t forget that in human history, economic wars quite often turned into real ones