Šef kabineta Zelenskog: Zahtev za članstvo Ukrajine u EU prihvaćen i trenutno se RAZMATRA

"Trenutno se razmatra", naveo je Jermak na Tviteru.

On je podsetio da je predsednik Ukrajine Volodimir Želenski juče potpisao zahtev za članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji po ubrzanoj proceduri.

Ambasador Ukrajine u Kraljevini Holandiji Vsevolod Čencov prethodno je saopštio da je predao zahtev Ukrajine za prijem u EU Filipu Leglizu Kosti, stalnom predstavniku Francuske u EU, koja predsedava Savetom EU.

"Prijava je registrovana. Proces je počeo", napisao je Čencov na Tviteru.

