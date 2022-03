(UŽIVO) OSMI DAN RATA! AMERIKA PRETI SANKCIJAMA INDIJI: Optužuju je da je 'BILA UZDRŽANA u osudi ruske agresije'

Danas je osmi dan specijalne vojne operacije u Ukrajini. Očekuje se da će se danas održati nova runda pregovora Rusije i Ukrajine. Grad Herson je juče pao u ruke ruske vojske. Generalna skupština UN izglasala je rezoluciju kojom se osuđuje ruska agresija nad Ukrajinom.

NAJVAŽNIJE ŠTO ZNAMO DO SADA:

- Nastavak pregovora naredne nedelje

- Rusi na korak da zauzmu najveću nuklearku u Evropi

- Putin poručuje da sve teče po planu

- Počela druga runda pregovora

- Razgovarali Putin i Makron

- Obratio se Zelenski, tvrdi da sve više ruskih vojnika beži nazad u Rusiju

- Generalna skupština UN osudila je rusku agresiju na Ukrajinu ogromnom većinom

- Herson je postao prvi veliki ukrajinski grad koji je pao

- Očekuje se nova runda pregovora Rusije i Ukrajine u Belorusiji

- Međunarodni krivični sud je zvanično počeo istragu ratnih zločina u Ukrajini

- Amerika objavila nove sankcije Rusiji i Belorusiji

- Broj civilnih žrtava veći od 220

23.38 Rusija odbila da kao posmatrač prisustvuje vežbi NATO-a u Norveškoj

Rusija je odbila da kao posmatrač prisustvuje predstojećoj vežbi NATO-a u Norveškoj sa oko 30.000 vojnika iz 27 zemalja.

Norveška bi trebalo da od 13. marta bude domaćin vežbe "Cold Response" (Hladan odgovor). Ta vežba, planirana mesecima, ima za cilj obuku u hladnim vremenskim uslovima u slučaju napada. Rusija je bila pozvana kao posmatrač.

Oružane snage Norveške su u izjavi za Asošijeted pres rekle da žele "da budu otvorene i transparentne u vezi s ovom vežbom, kako ne bi bilo nesporazuma" i da je vežba "odbrambene prirode, gde vežbamo s našim saveznicima i partnerskim zemljama".

"Uz napetost koja je u Evropi, važno je da vežbamo da bismo mogli da se odbranimo2, navodi se u saopštenju i dodaje da bi Norvežani "radije da Rusija pošalje posmatrače, ali poštujemo njihovu odluku".

Ta skandinavska zemlja ima kopnenu granicu s Rusijom od skoro 200 kilometara.

23.39 - Kraj zatišja, eksplozija u Kijevu, a sirene u Černihovu

Snažna eksplozija odjeknula u Kijevu! U Černihovu je objavljena uzbuna za vazdušni napad

23.23 Rusija blokirala Fejsbuk

Algoritmima je smanjivao vidljivost ruskih kanala, a povećavo vidljivost ukrajinskih, čak je i neke Ruske portala zabranio zbog čega je donesena odluka da ova društvena mreža bude blokirana

22:51 EU odobrava privremeni boravak ukrajinskim izbeglicama

EU je pristala da odobri privremeni boravak Ukrajincima koji beže od rata, do tri godine. Ministri EU dali su zeleno svetlo za planove o kojima se danas govorilo na sastanku u Briselu. Evropski blok je pokrenuo mehanizam koji nikada ranije nije korišćen, da se porodicama izbeglim iz Ukrajine omogući pravo na rad, obrazovanje i socijalnu pomoć, piše BBC.

Raniji izveštaji iz Mađarske sugerisali su da tamošnja vlada nije podržala planove. Međutim, Komisija je današnju odluku opisala kao "jednoglasnu", nakon nekih modifikacija. Ostali detalji o ovoj odluci biće poznati sutra, navodi se.

22:32 IAEA: Hitno obustaviti borbe u blizini nuklearne elektrane

Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi pozvao je danas ruske i ukrajinske vojnike da obustave sukobe u okolini ukrajinske nuklearne elektrane u Zaporožju, nakon što je Kijev saopštio da se borbe vode u obližnjem gradu Energodaru.

- Generalni direktor Grosi je apelovao na hitno obustavljanje upotrebe sile u Energodaru i pozvao vojne snage koje tamo deluju da se uzdrže od nasilja u blizini nuklearne elektrane - navodi se u saopštenju Međunarodne agencije za atomsku energiju, prenosi Rojters.

Ruske trupe otvorile su vatru u ukrajinskom gradu Energodaru, pored najveće nuklearne elektrane u Evropi, nakon što su ušle tenkovima, saopštio je danas savetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Anton Heraščenko u objavama na internetu.

21.18 SAD možda uvedu sankcije Indiji

Sjedinjene Američke Države razmatraju uvođenje sankcija Indiji nakon što je ta zemlja bila uzdržana u glasanju za rezoluciju u Ujedinjenim Nacijama o osudi ruskih napada na Ukrajinu.

21.07 Nemački predsednik: Rat u Ukrajini će verovatno biti dug

Nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer ocenio je danas da se treba pripremiti za "dug rat" u Ukrajini gde je ruska vojna ofanziva ušla u drugu nedelju.

21.00 - Interpol odbacio zahtev Ukrajine za suspenziju Rusije iz članstva

Interpol rejects Ukraine’s request to suspend Russia. — Visegrád 24 (@visegrad24) 03. март 2022.

20.39 Bolton: Putin želi hegemoniju na prostoru Sovjetskog Saveza i slab NATO pakt

Putin ima dve jasne strateške ideje: 1) Ponovo uspostaviti rusku hegemoniju (ili čak suverenitet) na prostoru bivšeg Sovjetskog Saveza, 2) Slabljenje NATO-a. Putin ovo vidi kao binarni izbor – slabiji NATO jača Rusija.

Putin has two clear strategic objections: 1)To reestablish Russian hegemony (or even sovereignty) in the space of the former Soviet Union, 2) Weakening NATO. Putin sees this as a binary choice - a weaker NATO is a stronger Russia. @ReaganInstitute https://t.co/jA83lNOTAM — John Bolton (@AmbJohnBolton) 03. март 2022.

20.24 - Ukrajinci tvrde: Ruske trupe ušle u Energodar, otvorile vatru pored nuklearne elektrane

Ruske trupe otvorile su vatru u ukrajinskom gradu Energodaru, pored najveće nuklearne elektrane u Evropi, nakon što su ušle tenkovima, saopštio je danas savetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Anton Heraščenko u objavama na internetu. Ranije je naveo da ruske trupe pojačavaju napore da preuzmu kontrolu nad nuklearnom elektranom Žaporožja na jugoistoku Ukrajine, a da radnici ovog postrojenja žive u obližnjem Energodaru.

Rusija je već zauzela ugašenu nukleranu elektranu u Černobilju, oko 100 km severno od glavnog grada Ukrajine Kijeva, navodi Rojters.

20.19 - Podoljak: Treća runda pregovora početkom sledeće nedelje

Treća runda pregovora o prekidu vatre između Rusije i Ukrajine trebalo bi da se održi početkom sledeće nede rekao je ukrajinski pregovarač Mihail Podoljak, prenosi Rojters pozivajući se na belorusku državnu novinsku agenciju Belta. Rusija i Ukrajina dogovorile su se da održe treću rundu pregovora "što pre", rekao je nakon završetka današnjeg razgovora u Belorusiji Podoljak, savetnik ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog i član ukrajinske delegacije, preneo je TASS.

19.15 - Četa padobrana stradala u Irpinu

Padobranska četa ruskih padobranaca danas je eliminisana u Hostomelu. U napadu uništena su 4 BMD 4

🇷🇺❌🇺🇦Today, in Gostomel, a combat group consisting of Ukrainian special forces and fighters Khodakovsky and Stalker from the battalion of Handsome Dushman burned 4 BMDs. pic.twitter.com/crh8frURc2 — The RAGE X (@theragex) 03. март 2022.

18.47- Humanitarni koridori za evakuaciju civila

Dovoljno detaljno smo razgovarali o humanitarnom aspektu, jer je dosta gradova sada opkoljeno, dramatična je situacija sa hranom, lekovima, mogućnost evakuacije.

Strane su postigle dogovor o zajedničkom obezbeđivanju humanitarnih koridora za evakuaciju civilnog stanovništva, kao i za dopremanje lekova i hrane na mesta najžešćih borbi uz mogućnost privremenog prekida vatre, za period kada evakuacija će se vršiti u sektorima u kojima se nalazi.

Podoljak je dodao da Ukrajina nije dobila rezultate koje je očekivala, ali su se stranke složile da u trećoj rundi rade što je pre moguće.

18.40 - Završena druga runda pregovora

Kijev i Moskva dogovorile su nastavak pregovora, a planirano je da treća runda pregovora bude održana što je pre moguće.

Ukrajina i Rusija dogovorile su obezbeđivanje humanitarnih koridora za evakuaciju građana, isporuku hrane i lekova, rekao je savetnik šefa kabineta Zelenskog Mihail Podoljak.

18.15 - Putin se obraća Savetu bezbednosti Rusije

Predsednik Vladimir Putin održava sastanak u kom se obraća Savetu bezbednosti Rusije posvećenom situaciji u Ukrajini. Ističe da operacija teče striktno po planu.

- Naši vojnici s punim razumevanjem ispravnosti cilja učestvuju u specijalnoj operaciji u Ukrajini, čak i posle ranjavanja ostaju u stroju - rekao je on.

Putin je rekao da su ruske snage u regionu Volnovahe u DNR probili odbranu koju su ukrajinski nacionalisti držali osam godina. Kako je istakao, nacionalisti i strani plaćenici u Ukrajini, između ostalog i sa Bliskog istoka, koriste civile kao živi štit.

- Rusi i Ukrajinci si jedan narod i od toga nikad neću odustati - poručio je Putin.

17:00 Bajden danas uvodi nove sankcije?

Bajden će u četvrtak uvesti sankcije brojnim "ruskim oligarsima" i njihovim porodicama, uključujući zabranu putovanja u SAD, javlja Bloomberg

16:57 Kuleba: Nećemo praviti ustupke po pitanju teritorijalnog integriteta

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitrij Kuleba izjavio je da Kijev neće praviti ustupke po pitanju teritorijalnog integriteta zemlje u pregovorima sa Rusijom.

- Još je prerano da se prognozira šta će se tačno postići tokom druge runde pregovora, uzimajući u obzir rusku poziciju. Želimo našim pregovaračima uspeh... Nećemo praviti ustupke u načelnim pitanjima za nas, kao što je teritorijalni integritet Ukrajine. Ovo nije na stol - rekao je Kuleba ukrajinskim medijima.

16:32 Svi se utrkuju da otkupe prava za emitovanje serije gde glumi Zelenski

16:15 Rusija tvrdi: Oko 200 plaćenika iz Hrvatske poslato u Ukrajinu

Hrvatska, Velika Britanija, Danska, Poljska i Letonija dozvoljavaju svoju državljanima da učestvuju u neprijateljstvima u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

15.47 - Počela druga runda pregovora

Druga runda pregovora između delegacija Rusije i Ukrajine je počela. Mihail Podoljak, savetnik šefa kabineta predsednika Ukrajine, objavio je fotografiju za pregovaračkim stolom.

- Počinjemo razgovore sa ruskim predstavnicima - napisao je na Tviteru.

Najavljivano je bilo da će pregovori biti nastavljeni još sinoć, da bi na kraju bilo saopšteno da će se dve delegacije najverovatnije sastati u četvrtak.

Ruska strana je rekla da bi pregovori trebalo da počnu u 13 sati po našem vremenu, ali su u to vreme ukrajinski predstavnici na Tviteru objavili fotografiju napisavši da kreću na pregovore.

Mihail Podoljak, savetnik šefa kabineta predsednika Ukrajine, objavio je fotografiju iz helikoptera: "Na putu ka pregovorima sa Ruskom Federacijom. Već u helikopterima."

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) 03. март 2022.

15.17 - Evakuisano osoblje srpske ambasade u Ukrajini

Ambasada Republike Srbije u Ukrajini je, iz razloga zaštite bezbednosti našeg osoblja, danas privremeno zatvorena, a osoblje tog diplomatsko-konzularnog predstavništva nastaviće da, do sticanja uslova za povratak, posao obavlja iz Beograda.

15.14 Makron poručio Putinu: Ovo je velika greška!

Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je danas sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom. Kako je saopšteno iz Kremlja, Putin je predsedniku Francuske rekao da će "ciljevi vojne operacije u svakom slučaju biti ispunjeni".

Francuski predsednik rekao je ruskom kolegi da pravi "veliku grešku“ u Ukrajini, da se zavarava u vezi sa vladom u Kijevu i da će rat skupo koštati Rusiju.

U telefonskom razgovoru koji je Putin inicirao u četvrtak, ruski lider je ponovio svoju odlučnost da neutrališe i razoruža Ukrajinu, bilo diplomatskim putem ili oružjem, rekao je francuski zvaničnik Rojtersu.

14.42 Ukrajinska delegacija stigla na pregovore

Ukrajinska delegacija stigla je na pregovore sa ruskom delegacijom u Belorusiji, javljaju ruske agencije.

U sredu je belorusko ministarstvo spoljnih poslova objavilo fotografiju konferencijske sale, rekavši da je ona postavljena da bude domaćin druge runde pregovora.

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦“Hunter’s house” is ready to host second round of Russia-Ukraine negotiations pic.twitter.com/RkPVHBbAEF — Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) 02. март 2022.

14.50 Parlament Ukrajine prihvatio dekret Zelenskog o opštoj mobilizaciji

Ukrajinski parlament, Vrhovna rada, usvojio je zakon kojim se odobrava naredba predsednika Vladimira Zelenskog o pokretanju opšte mobilizacije na teritoriji Ukrajine.

Prema naređenju za opštu mobilizaciju, lokalne vlasti u Ukrajini moraju da angažuju vojnike iz reda lokalnog stanovništva, da obezbede zgrade, zemljište, transport i drugu materijalnu pomoć ukrajinskim snagama i službama bezbednosti.

Pored toga, načelnicima lokalnih uprava se naređuje da stvore i funkcionišu lekarske komisije za regrute. Opšta mobilizacija takođe omogućava Službi bezbednosti Ukrajine da se angažuje u kontraobaveštajnim aktivnostima.

Naređenje je izdato 25. februara kao odgovor na odluku Rusije da započne vojnu operaciju demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine, kao i da zaštiti stanovništvo Donjecke i Luganske Narodne Republike (DNR i LNR).

Donet je i niz zakona, uključujući nacionalizaciju ruske imovine i pooštravanje odgovornosti za zločine po vanrednom stanju: do doživotnog zatvora za pljačku, sabotažu i izdaju.

14:02 - Uskoro počinju pregovori

Pregovori između ukrajinskih i ruskih delegacija počeće u Belorusiji uskoro, a Kijev planira da razgovara o uspostavljanju humanitarnih koridora pre nego što pređe na druga pitanja, rekao je ukrajinski pregovarač David Arahamia na Fejsbuku.

13:25 - NATO delimično odgovoran za smrt civila u Ukrajini

Zamenica ukrajinskog premijera kaže da je NATO delimično odgovoran za smrt civila u zemlji odbijanjem da uspostavi zonu zabrane letova iznad Ukrajine.

13:10- Kremlj kritikovao Ukrajinu

Prethodno, oglasio se i Dmitri Peskov, kritikovavši, kako je rekao, odugovlačenje pregovora:

Kao što znate, naša delegacija je sinoć već bila na ugovorenom mestu. Očekivala je ukrajinske pregovarače sinoć, čekala ih je tokom noći, jutros, čeka i sad. Kao što znate, pregovori nisu počeli. Ukrajinski pregovarači očigledno ne žure. Nadajmo se da će danas ipak doći

11:38 - Ukrajina: "Mariupolj opkoljen"

Južna ukrajinska luka Marijupolj opkoljena je ruskim trupama, izjavio je u četvrtak savetnik ministarstva unutrašnjih poslova Anton Heraščenko. Okupatori žele da ga pretvore u "opkoljeni Lenjingrad“, rekao je on, misleći na opsadu tadašnjeg sovjetskog grada od strane nacističke Nemačke u kojoj je oko 1,5 miliona ljudi umrlo tokom dve godine blokade.

11:26 - Cena gasa opet oborila rekord

Evropski fjučersi za kupovinu gasa dostigli su danas novu najvišu vrednost ikada od 2.267 dolara za hiljadu kubnih metar

10:48 - Lavrov: Pregovori će biti održani danas

Ruski ministar spoljnjih poslova Sergej Lavrov drži konferenciju za medije na kojoj je potvrdio da će danas biti održani pregovori između Ukrajine i Rusije.

LIVE: Russian Foreign Minister Sergei Lavrov speaks to media https://t.co/0kOyejRLo9 — PresserWatch (@PresserWatch) 03. март 2022.

- Naš cilj je da se rešimo nacista u Ukrajini. Siguran sam da će se naši partneri sa zapada smiriti i tražiti rešenje kroz dijalog. Zapad ne bi trebao da odlučuje o našoj sigurnosti. Zapad pokušava da nam nametne vlastitu sliku budućnosti Evrope - rekao je Lavrov.

10:11 - Rusija o gubicima u sukobu

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je u sredu da je do danas poginulo 497 ruskih vojnika, a 1.597 povređeno od početka ofanzive na Ukrajinu prošlog četvrtka.

09:45 - Rusiji i Belorusiji biće ZABRANJENO da učestvuju na Paraolimpijadi 2022.

Sportistima iz Rusije i Belorusije neće biti dozvoljeno da se takmiče na Zimskoj paraolimpijadi u Pekingu 2022.Ovo je saopštio Međunarodni paraolimpijski komitet a preneo BBC.

Komitet je bio kritikovan nakon što je inicijalno omogućio sportistima da se takmiče kao neutralni. U saopštenju u četvrtak navodi se da je "situacija u atletskom selu postala neodrživa".

Predsednik komiteta Endru Parsons opisao je pogođene sportiste kao "žrtve akcija vaše vlade".

09:26 - Pogođen RTV centar u Kijevu, Rusi zauzeli grad blizu Harkova

Ruske snage pogodile su danas radio-televizijski centar u Kijevu, javlja agencija Interfaks, pozivajući se na rusko Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi, ruske snage su takođe zauzele grad Balaklija u blizini Harkova na istoku Ukrajine.

07:05 - "Iz Ukrajine je izbeglo milion ljudi"

Više od milion ljudi izbeglo je iz Ukrajine otkako su ruske snage prošle nedelje izvršile invaziju na tu zemlju, rekao je Filipo Grandi, šef Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice.

"Za samo sedam dana bili smo svedoci egzodusa milion izbeglica iz Ukrajine u susedne zemlje. Za još mnogo miliona, unutar Ukrajine, vreme je da oružje utihne, kako bi se mogla pružiti humanitarna pomoć koja spašava živote", napisao je, a iz UN napominju da je ovo najbrži egzodus u ovom veku.

07:02 - Herson pao u ruske ruke

Herson je pao u ruke ruske vojske, postavši prvi veliki ukrajinski grad koji je došao pod rusku kontrolu od invazije prošle nedelje.

Gradonačelnik Igor Kolihajev rekao je da se danas sastao sa ruskim komandantom koji planira da uspostavi vojnu upravu u tom gradu.

