Nakon EKSPLOZIJE u ukrajinskoj luci potonuo estonski brod - 4 ČLANA POSADE NESTALA

Dva člana posade teretnog broda Helt u vlasništvu Estonije nađena su u čamcu za spasavanje na moru, rekao je Igor Ilves, generalni direktor menadžerske agencije "Vista Shipping Agency" sa sedištem u Talinu.

"Brod je konačno potonuo. Dva člana posade su u čamcu na vodi, a četiri su nestala. Ne znam gde su trenutno" rekao je on Rojtersu.

Estonija je članica NATO-a, što je izazvalo strahovanje da bi potonuće broda moglo da izazove još gori sukob u istočnoj Evropi, naročito jer pojedini mediji prenose nepotvrđene i neproverene informacije da je brod udario u podvodnu minu.

#maritime incident [Sinking Vessel] 15nm SE of #Odessa, #Ukraine.



MV Helt reportedly abandoning ship off Odessa, after #RFN used as shield to protect amphibious landing.#Russia #Ukrainecrisis #shipping #shippingindustry #seafarers #maritimesecurity #BlackSea #Russiannavy pic.twitter.com/tM7apXX55w