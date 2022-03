BOLESNO! AMERIČKI SENATOR POZVAO NA UBISTVO PUTINA: 'Jedini način da se ovo reši je da neko makne tog tipa!'

Grejem je na Tviteru pitao da li u Rusiji postoji Brut ili uspešnija ruska verzija pukovnika Štaufenberga koji je pokušao atentat na Hitlera.

- Jedini način da se ovo završi je da neko makne tog tipa. Učinićete uslugu sebi i celom svetu. - napisao je Grejem.

This is an exceptionally bad idea.



Use massive economic sanctions; BOYCOTT Russian oil & gas; and provide military aid so the Ukrainians can defend themselves.



But we should not be calling for the assassination of heads of state. https://t.co/crPGHw9xyJ