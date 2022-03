'IZBIĆE RAT U CELOJ EVROPI, AKO TO URADIMO!' Stoltenberg: Bilo bi još gore da sukob eskalira van granica Ukrajine!

Šef NATO Jens Stoltenberg rekao je da će Rusija da plati zbog napada na Ukrajinu. "Ovo je Putinov rat, koji je on izabrao, planirao i to protiv mirne zemlje. Zovemo Putina da prekine ovaj rat odmah, da povuče sve svoje trupe iz Ukrajine bez izuzetka", rekao je on.

Dodao je da NATO nije deo ovog konflikta i da radi na tome da sukob ne eskalira sa još više žrtava. "NATO ne traži rat sa Rusijom", kazao je on i napomenuo da su članice poslale svoje trupe na istočni deo bloka. Kazao je da je "ruska invazija" strašna i da se plaši konflikta u narednim godinama.

Postoje lekcije koje možemo da izvučemo iz ovog sukoba, rekao je on, a to je da čuvamo svoje nacije. "NATO je ujedinjeniji i jači nego ikada", poručio je on i dodao da je danas sa EU odlučeno da se ojača koordinacija. Stoltenberg je rekao da je NATO pomogao Bosni i Hercegovini i Gruziji kada je to bilo neophodno.

On je kazao da je rat opasan, kao i ratna dejstva u okolini nuklearnih elektrana. "Potencijalno je i nuklearna opasnost", napomenuo je on odgovarajući na pitanje novinara o sukobu u nuklearki koji se dogodio noćas. Stoltenberg je rekao da su NATO članice, pogotovo SAD, VB i Kanada jačale ukrajinsku armiju i da je to bilo ključno, jer se upravo te trupe sada bore.

"Vidimo ljude kako pate, želeo bih da pohvalim hrabrost ukrajinskog naroda, to je zato što jačamo svoju podršku i zato što su NATO članice primenile najjače sankcije ikad i angažovale svoje trupe. Bilo bi još gore da sukob eskalira van granica Ukrajine, zato smo rekli da nećemo ući ni na zemlju ni u vazdušni prostor Ukrajine", rekao je Stoltenberg.

Stoltenberg je rekao da razume zahtev Ukrajine da se zatvori vazdušni prostor nad tom zemljom. "Razumemo razočaranje, ali ako bismo to uradili, znamo da bi to eskalirao u rat u celoj Evropi", rekao je on.