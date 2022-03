DA LI JE ZELENSKI ZAISTA POBEGAO U POLJSKU? Sat vremena pre toga, objavio je OVO na internetu!

Vest da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski napustio zemlju i pobegao u Poljsku odjeknula je svetom.

Ova informacija je došla od strane šefa ruske Dume, a samo dva sata pre toga je Zelenski objavio tvit na interentu tražeći pomoć UN-a.

- Pozdravljam osnivanje Međunarodne istražne komisije od strane Saveta za ljudska prava #UN za istraživanje činjenica ruskog sukoba sa Ukrajinom - rekao je Zelenski.

I welcome the establishment by the #UN Human Rights Council of the International Commission of Inquiry to investigate facts of Russian war crimes against Ukraine. Evidence will be documented and used in international courts. Russian war criminals will be held accountable.