BERNI EKLSTON STAO NA STRANU PUTINA: On je iskrena i časna osoba

Berni Eklston, bivši šef Formule 1, stao je u odbranu predsednika Vladimira Putina, koji je naredio rusku invaziju na Ukrajinu.



"Smatram ga vrlo iskrenom i časnom osobom. Učinio je tačno ono što je rekao", rekao je 90-godišnji Britanac u razgovoru za Radio Tajms.

Iako je rukovodstvo Formule 1 obavestilo javnost da trka Svetskog prvenstva Formule 1 za Veliku nagradu Rusije neće biti održana 25. septembra u Sočiju, Eklston smatra da, unatoč ratnom sukobu, trka može biti održana u Rusiji.

"Mislim da to uveliko zavisi o tome kakva je tačno situacija između Ukrajine i Rusije", kazao je.

Već 2017. godine bivši šef Formule 1 je bio pun komplimenata na račun ruskog predsednika. Štaviše, kazao je da bi Putin trebao da vlada Evropom.

"Iskreno, mislim da bi on trebao da vlada Evropom, impresionirao me više od bilo koga. On je čovek koji kaže da će nešto napraviti i to zaista napravi. On je prvoklasna osoba."

