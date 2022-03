Tirana: Ambasade Ukrajine, Rusije, takozvanog Kosova i Srbije od ponedeljka u Ulici slobodne Ukrajine

On je dodao da je to jasna poruka da ne Albanija ne sedi skrštenih ruku po pitanju sukoba između Rusije i Ukrajine.

Veljiaj, koji je zajedno sa ambasadorom Ukrajine u Tirani Volodimirom Škurovim, pomogao da se utovari prvi kamion pomoći koju su građani Tirane prikupili za građane Ukrajine, rekao je da je ponosan na pokazanu velikodušnost i solidarnost.

"Mi ne možemo da nosimo oružje, ali možemo da nosimo hranu i poruke. Jedna od poruka koju želimo da pošaljemo je upravo odluka da se deo ulice u kojoj se nalaze ambasade nazove Ulica slobodne Ukrajine. Ispostavlja se da je u toj ulici i ruska ambasada pa će i oni morati da promene adresu na svojim vizit kartama. To je način da pokažemo da ne želimo da sedimo skrštenih ruku“, poručio je Veljiaj.

Veljiaj i ambasador Škurov su izrazili zahvalnost na solidarnosti građana i privrednika, koji su se pridružili pozivu za pomoć ugroženima u ovom ratu.

Ambasador Škurov se posebno zahvalio gradonačelniku Tirane koji je omogućio skupljanje velike pomoći za narod Ukrajine, navodeći da su se ovako Kijev i Tirana, na neki način, zbratimili.

"Imam ličnu poruku za mnoge ljude koji su ovde prisutni, za albanski narod bez čije pomoći, ne bih imao priliku da govorim danas. Mogu da kažem da je sada došlo do neka vrste bratimljenja između gradova Kijev i Tirana“, rekao je on.

Ukrajinski ambasador je, takođe, zahvalio narodu na prijemu izbeglica novodeći da imaju ponudu za smeštaj oko 1.000 izbeglih iz Ukrajine.

The @CityOfTirana will name a street segment on embassy row "Free Ukraine"



Coincidentally, the Ukranian, Russian, Serbian & Kosovar Embassies are on that row



The Serbia war on Kosovo & the Russian war on Ukraine have defined our generation



This street will define our city 🇦🇱🇺🇦 pic.twitter.com/mWjBwnoWg0