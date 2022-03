BIOLOŠKE LABORATORIJE u Ukrajini EKSPERIMENTISALE SA PATOGENIMA KUGE: Uništeno više od 320 kontejnera sa opasnim virusima

Biološke laboratorije u Lavovu su eksperimentisale sa patogenima kuge, antraksa i bruceloze, dok su laboratorije u Harkovu i Poltavi eksperimentisale sa difterijom, salmonelom i dizenterijom, izjavio je danas šef ruskog tima za zaštitu od radijacije, hemijskog i biološkog oružja Igor Kirilov.

- Analiza otpada ukazuje da su eksperimenti rađeni sa patogenima kuge, antraksa, bruceloze, difterije, salmonele i dizenterije, u Lavovu, Harkovu i Poltavi - rekao je Kirilov, preneo je TASS.

Kirilov je dodao da je u Lavovu uništeno više od 320 kontejnera sa ekstremno opasnim patogenima.

- Ova lista i velika količina biopatogena su jasan dokaz da su se tamo odvijali vojno-biološki eksperimenti - naglasio je on.

Kirilov je rekao da supervizori programa iz Pentagona bili savršeno svesni da, ukoliko bi ruski naučnici imali šansu da ispitaju uzorke, bilo bi moguće da se dokaže sa velikim stepenom verovatnoće da Ukrajina i SAD su prekršile Konvenciju o zabrani biološkom i toksičnom naoružanju.

On je kazao da je aktivnost bioloških laboratorija došla do javnosti 2014. godine, kao i, kako je naglasio, američki program o takozvanoj reformi ukrajinskog zdravstvenog sistema, što je potom dovelo do nekontrolisanog rasta značajnog broja infekcija.

Konkretno, Kirilov je pomenuo sve češće slučajeve rubeola, difterije i tuberkuloze.

Svetska zdravstvena organizacija proglasila je Ukrajinu kao zemlju sa visokim rizikom od mogućeg žarišta, istakao je Kirilov.