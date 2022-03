LJUDI SE HVATAJU ZA GLAVU! Pogledajte kako u Austriji IZ SATA U SAT rastu cene goriva, litar dizela ide i do 2,5 EVRA (FOTO)

Cene naftnih derivata divljaju u celom svetu i menjaju se iz minuta u minut.

Primer za to je fotografija sa pumpe iz Beča, gde za litar dizela morate da izdvojite minimum 2,04 evra, a za benzin 2,01.

Cene se, inače, menjaju svakodnevno, pa je tako na društvenim mrežama objavljena i fotografija napravljena juče, na kojoj je ujutru dizel koštao 1,89 evra, dok je već uveče cena skočila na 2,27.

The current crisis in Ukraine continues to affect the economy in Europe. The price of fuel at gas station in Germany and other countries continues to soar. pic.twitter.com/aGXq54oNXa