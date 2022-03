SCENE IZ RUSIJE NE SLUTE NA DOBRO: Redovi su ogromni, zatvara se 850 objekata čuvenog lanca brze hrane!

U dopisu koji je objavio izvršni direktor ove korporacije Kris Kempčinski navodi se da je razlog za to “nepotrebna ljudska patnja koja je zadesila Ukrajinu”. Takođe je saopšteno da će američka kompanija nastaviti da isplaćuje plate za svojih 62.000 zaposlenih u Rusiji.

One last bite before McDonalds closed all 800 restaurants in Russia pic.twitter.com/1zGg1EQQxA