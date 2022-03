GAĐANO PORODILIŠTE U MARIUPOLJU? Objavljen stravičan snimak! (VIDEO)

- Ruske okupacione snage su bacile nekoliko bombi na bolnicu - navodi se u saopštenju. Za sada nije poznato da li ima žrtava.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je snimak na svom Tviter profilu.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k