SENAT POTVRDIO: Kristofer Hil je novi američki ambasador u Srbiji

Hil je na mestu ambasadora u Srbiji zamenio Entonija Godrfrija, karijernog diplomatu koji je u Beogradu od novembra 2019. godine.

Hil važi za iskusnog diplomatu, poznavaoca regiona i bliskog prijatelja i saradnika američkog predsednika Džozefa Bajdena.

CONFIRMED: Christopher Hill to be US Ambassador to Serbia



By voice vote.