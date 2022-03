STAVILI MU KESU NA GLAVU I IZVELI GA IZ ZGRADE VLADE: Pogledajte snimak - GRADONAČELNIK Metiopolja otet usred dana?! (VIDEO)

Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine optužilo je ruske vojnike da su oteli gradonačelnika grada Melitopolja na jugoistoku zemlje. Zvaničnici su rekli da su ruski vojnici kidnapovali gradonačelnika Ivana Fedorova u petak popodne, prenosi BBC.

- Otmica gradonačelnika Melitopolja je klasifikovana kao ratni zločin prema Ženevskim konvencijama i Dodatnom protokolu, koji zabranjuju uzimanje civilnih talaca tokom rata - navodi se u saopštenju ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova.

Gradonačelnik Melitopolja, Ivan Fedorov, viđen je na snimku kako ga u petak odvode naoružani ljudi iz zgrade vlade u gradu, a tužilaštvo za separatističku oblast Luganska, kaže da odmerava optužbe za terorizam protiv njega.

The mayor of #Melitopol Ivan Fedorov was kidnapped, said Anton Gerashchenko



According to him, Fyodorov refused to cooperate with the Russian military occupying the city. He was detained at the city crisis center, where he was in charge of the city's life support. pic.twitter.com/mCzfCzDWzQ