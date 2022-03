RAT U UKRAJINI - 17. DAN! Moskva: Ukrajinski neonacisti kao 'živi štit' koriste više od 6.900 ljudi

Ključni događaji danas:

Granatiran Dnjepar

Sirene od ranog jutra u većim gradovima

Ukrajinci pustili snimak uništenja ruskih snaga iz vazduha

Gore dva skladišta nafte u regionu Kijeva

Pentagon: Nema dokaza da je vojska Belorusije ušla u UKrajinu

Rusi napredovali 12 kilometara

Amerika daje 200 miliona dolara vojne pomoći

Zelenski o padu Kijeva

TOK DANA:

21.16 Moskva: Ukrajinski neonacisti kao „živi štit" koriste više od 6.900 ljudi

Ukrajinski neonacisti koriste kao „živi štit“ više od 6.900 talaca iz 16 država, saopštio je načelnik Nacionalnog centra uprave odbranom Ruske Federacije, general-pukovnik Mihail Mizincev.

Prema njegovim rečima, humanitarna situacija u Ukrajini nastavlja ubrzano da se pogoršava, a u pojedinim gradovima je dostigla katastrofalne razmere.

„Oružane formacije neonacista miniraju stambene četvrti, ruše mostove i puteve, uništavaju prodajne objekte“, rekao je Mihail Mizincev i naglasio da je „usled zločinačkih i izdajničkih dejstava ukrajinskih vlasti, pre svega prema sopstvenom narodu, civilno stanovništvo prinuđeno da živi u neljudskim uslovima: bez ogreva, struje, vodosnabdevanja, hrane i lekova“.

20.07 Ljudi u Melitopolju protestovali zbog hapšenja gradonačelnika

Hiljade ljudi protestovalo je ranije danas u ukrajinskom gradu Melitopolju nakon navodnog hapšenja gradonačelnika Ivana Fedorova.

Locals in Melitopol, a southern Ukrainian town captured by Russia, protest against the reported kidnapping of their mayor. Video via Zelensky’s office pic.twitter.com/139ld4KKly