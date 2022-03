LUKSUZNA JAHTA RUSKOG MILIJAREDRA NESTALA SA RADARA: Brod naftnog oligarha isplovio iz Crne gore, pa postao NEVIDLJIV (VIDEO)

Plovilo vlasnika ruskog "Lukoila" prošle sedmice bilo je u Porto Montenegru, a prema zvaničnim podacima, isplovilo je iz crnogorske marine, prenosi RTV Budva.

Ubrzo nakon što je jahta napustila crnogorsku marinu, automatski sistem "Galactica Super Nova" za praćenje, takođe poznat kao AIS, prestao je da šalje signale, izvještava MarineTraffic i slični sajtovi Vessel Finder i Vessels Value.

“The Galactica Super Nova yacht owned by Lukoil CEO Vagit Alekperov seems to have turned off its tracking system, which would violate international maritime regulations.” https://t.co/G1U1S7ghiv