BIZARNO: Imali s*ks na plaži pred detetom - policija traga za parom sa snimka! Žena videla kameru, pa se nasmejala!

Neki od parova neretko se odlučuju za seks na javnom mestu gde sve postaje uzbuljivije jer se plaše da će ih neko uhvatiti. Ipak, jedan par iz Portugala malo je preterao u egzibicionizmu, te su u sred bela dana imali seks u parku.

Osim što je oko njih bilo još ljudi u parku po lepom i sunčanom danu, tu je bila i devojčica koja je sedela tek nekoliko centimetara od njih, pa se pretpostavlja da im je to ćerka.

Couple have sex in park while a CHILD sits next to them in Portugal https://t.co/h9Mmgh9kh2 pic.twitter.com/zsJz4H2IHQ