NIKOLU UBIO ČOVEK KOG JE ZAPOSLIO NEKOLIKO DANA RANIJE! Molio ga da mu da posao, pa ga upucao

Kragujevčaninina Nikolu Mišovića (29) u Čikagu je ubio Amerikanac Džeremi Džerom Spajser, inače vozač kamiona kog je Srbin zaposlio samo nekoliko dana ranije.

Jeziv napad odigrao se u kancelariji transportne kompanije "Winers Freight LLC" čiji je vlasnik upravo Kragujevčanin, a Spajser je svoj krvavi pir potom nastavio u drugoj kompaniji "Force" koja se nalazi u istom objektu, a čiji je vlasnik Makedonac.

Nikola je preminuo na putu do bolnice. Kako navodi "Serbian Tajms", Hitnu pomoć su čekali gotovo pola sata i Nikola nije izdržao...

Mišovićeva porodica nije želela da govori za medije. Njegovi prijatelji osnovali su na sajtu "Go fund me" fond za prikupljanje novca za transport Nikolinog tela do Kragujevca kako bi bio sahranjen u rodnom gradu. Naveli su da je bio dobar čovek, uvek spreman svima da pomogne. To ga je, kako navode lokalni mediji, i koštalo života. Naime, upravo je on zaposlio Džeroma Spajsera nakon što je ostao bez posla u drugoj firmi u istom kompleksu. Navodi se da je Spajser lično pozvao Mišovića i zamolio ga da ga primi na posao. On je to učinio, dao mu priliku. Spajser je odvezao samo jednu vožnju u Mišovićevoj kompaniji a onda je u utorak, iz još nerazjašnjenih razloga, došao u njegovu kancelariju.

Mediji u Čikagu naveli su da ga je Mišović dao da mu da otkaz, i da je Afrikoamerikanac poludeo. Počeo je da viče, izvadio je pištolj i upucao Nikolu.

Nakon toga je otišao u prostorije kompanije “Force” koje se naleze u istoj zgradi, a u kojoj je prethodno zbog problematičnog ponašanja dobio otkaz, i ranio devojku. Sve se ovo dešavalo između 15-15.30 časova.

Naoružani napadač je zatim pobegao sa lica mesta, da bi ga ubrzo zatim policija pronašla nedaleko odatle, u Medison ulici. Kada je opkoljen i pozvan da se preda, osumnjičeni je naočigled policajaca pucao sebi u glavu.

- Proglašen je mrtvim na licu mesta - saopštila je policija.

Motiv zločina nije poznat

Džon Maden, šef policije gradića Bur Ridž, u kome se incident desio, medijima je izjavio je kako organi reda još uvek ne znaju motive zločina.

On je za "Serbija Tajms" rekao da "nije navikao na ovakve situacije", naglašavajući da je Bur Ridž miran kraj u kome se ovakve stvari retko dešavaju.

Prikupljeno skoro 180.000 dolara

Preko stranice "Go fund me" na kojoj je pokrenuto prikupljanje novca (200.000 dolara) za porodicu ubijenog Mišovića kako bi njegovo telo što pre bilo dopremljeno u Srbiju. Do danas je skupljeno oko 180.000 dolara, navodi se na sajtu.

"Naš kolega, zemljak i pre svega prijatelj izgubio je život 22. marta 2022. godine u svojoj 29 godini zivota. Reči ne mogu opisati bol i tugu zbog gubitka koji je doživela porodica Mišović i svi koji su ga poznavali. Našeg kolegu i brata Nikolu je ubio vozač koji je izvezao samo jednu turu za našu kompaniju. Troškovi su veliki za slanje, a bol koji njegovi roditelji imaju neizmeran...", navedeno je na sajtu.