PREGOVARAČE UZNEMIRIO JEDAN DETALJ: Umesto vode na stoliu su stajale ČUDNE FLAŠICE

Pored zastavica našle su se flašice koje su zbunile ruskog pregovarača Medinskog. Na to je reagovao David Arahamija, koji mu je rekao da to nije votka, već antiseptik koji se zbog koronavirusa nalazi na svim stolovima.



Jedna od tema koju je potegla ruska strana na pregovorima, jestu snimci ruskih vojnika. Ruska strana je burno reagovala zbog video sadržaja na kojima se ponižava ruska vojska.

Prema rečima Mihajla Podoljka, ukrajinska strana je obećala da će preduzeti mere da se takvi snimci više ne pojavljuju. On je rekao, da ako se krše zakoni prema ratnim zarobljenicima, biće preduzete mere.

Ukrajinski pregovarač je istakao da je sada u toku eskalacija sukoba. "Obe strane pozivaju na uništenje oba naroda. Postoji video koji krši Ženevske konvencije", rekao je on.

Unconditional security guarantees for Ukraine, ceasefire, effective decisions on humanitarian corridors and humanitarian convoys, observance by the parties of the rules and customs of war. Difficult negotiations for peace in our country. Istanbul round right now… pic.twitter.com/SUTAQrAhA2