Kada su pregovori između Rusije i Ukrajine u pitanju, diplomata u penziji Zoran Milivojević, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK, da je u Istanbulu došlo do određenih pomaka po tom pitanju.

Komentarišući stanje u Ukrajini Milivojević je rekao da rat i dalje traje, da su još uvek ratni uslovi.

- Ukrajina je sada prvi put otvorila teme zbog kojih je rat i počeo. Sada je izvesno da je ruski cilj jug, da se obezbedi kopnena veza sa Krimom i da se zaleđe Krima reši, sada je drugi cilj da se oslobode ili zauzmu, kako ko posmatra, teritorije Luganska i Donjeska do administrativnih granica – rekao je Milivojević.

Kako kaže, onda dolazi do izražaja ono što su Rusi uradili pre ulaska, a to je priznanje tih teritorija i pitanje njihovog statusa u budućnosti. Dodaje da je to jedan od ključnih ciljeva Rusije.

- U trenutku kada su Rusi ušli u Ukrajinu, imali su pripremnjenu armiju koja je bila koncentrisana prema te dve oblasti i spremna da deluje. Nije ovo naivan rat, ali nije naivan ni otpor – rekao je Milivojević i dodaje da ova vojna priča treba da stvori pretpostavke za rezultat i političkiih pregovora i razgovora, jer je, kako kaže, u pitanju buduća sudbina i status Ukrajine.

On ističe da je glavna tema, koja je i početak i kraj priče, zapravo odnos između Moskve i Vašingtona i Moskve i NATO pakta, kao i budući raspored NATO snaga u Evropi.

Prof. dr Duško Tomić, sa Univerziteta za bezbednost i globalne studije ističe da smo mi malo euforični, i gledamo, kako kaže, stvari više jednodimenzijalno.

Objašnjava da će se nakon sukoba, kako kaže, verovatno ići na snage UN kao jednu mogućnost, ili će se možda od Ukrajine stvoriti nova država. On je dodao da su ciljevi Rusije odlično kontraobaveštajno zaštićeni.

- Ni jedna država do sada nije saznala prave operativne ciljeve Ruske federacije – rekao je Tomić.

Istoričar Nebojša Damjanović je rekao da sada vidimo koliko je ovo pitanje veoma složeno. Kako kaže, ceo taj prostor je uvek bio ruski, trpeo je kao i ostali delovi sveta velike dezintegracije.

- To su uvek bile „ruske zemlje“. Čak začuđuje neka vrsta slepila, zaslepljenosti lokalnom situacijom. Separatizam oduvek postoji i ima ga svuda u Evropi. Koreni ovoga što se sada dešava leže u ranijim godinama – rekao je Damjanović.

Autor: