NAPISALA KNJIGU 'KAKO UBITI MUŽA', PA GA STVARNO UBILA?! Inspektore šokirao monstruozni plan, a ovo je bio MOTIV

Suđenje ženi koja je bila poznata kao pisac ljubavnih romana i koja je, između ostalih, autor i eseja "Kako ubiti svog muža" odvijaće se u Oregonu. Nensi Krempton-Brofi (71) optužena je da je u junu 2018. ubila svog supruga, kuvara Danijela Brofija, da bi ostvarila korist veću od 1,5 miliona dolara.

Brofijevo telo pronašao je njegov kolega u kuhinji Kulinarskog instituta u Oregonu sa ranom od vatrenog oružja na leđima i još jednom u grudima. Sudski dokumenti kažu da su istražitelji otkrili da je osumnjičena bila u centru Portlanda, gde je njen suprug radio, u vreme ubistva, ali je gospođa Krempton-Brofi kasnije rekla vlastima da je sve vreme bila kod kuće. Ona je na kraju uhapšena u septembru 2018. godine i izjasnila se da nije kriva ni po jednoj tački optužnice.

Krempton-Brofi je nekada bila plodan romanopisac, objavila je knjige "Pogrešan ljubavnik" i "Pogrešan muž", a 2011. godine napisala je esej "Kako ubiti svog muža" za blog "See Jane Publish".

"Kao pisac jednog romantičnog, neizvesnog vremena, provodim mnogo vremena razmišljajući o ubistvu i, posledično, o policijskom postupku. Na kraju krajeva, ako bi ubistvo trebalo da me oslobodi, sigurno ne želim da provedem vreme u zatvoru. Lakše je želeti da neki ljudi budu mrtvi nego ih stvarno ubiti. Ali ono što znam o ubistvu je da svako od nas ima to u sebi kada je dovoljno podstaknut", napisala je u eseju.

