UN O DRAMATIČNOM POSKUPLJENJU HRANE: CENE OTIŠLE U NEBO! Rat blokirao najvećeg izvoznika ulja, a EVO ŠTA JE SVE POSKUPELO

Rat u Ukrajini doveo je do "džinovskog skoka" cena hrane prošlog meseca na još jedan rekordan nivo, kažu Ujedinjene nacije.

Rat je prekinuo snabdevanje najvećeg svetskog izvoznika suncokretovog ulja, što znači da su porasli i troškovi alternativa, prenosi BBC.

Ukrajina je takođe veliki proizvođač žitarica kao što su kukuruz i pšenica čije su cene takođe naglo porasle.

UN su saopštile da je „rat u crnomorskom regionu proširio šokove na tržišta osnovnih žitarica i biljnih ulja“.

Indeks cena hrane UN prati prehrambene proizvode kojima se najviše trguje na svetu, mereći prosečne cene žitarica, biljnog ulja, mlečnih proizvoda, mesa i šećera.

Cene hrane su na najvišem nivou od kada su mereni rekordi - pre 60 godina, prema indeksu, koji je skočio skoro 13 odsto u martu, nakon februarskog rekordnog nivoa.

