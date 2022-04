SLUŠALI NUTRICIONISTU PA ZAVRŠILI U HITNOJ! Izbacili so i nalivali se vodom, a onda su usledile POSLEDICE

Na meti osuda našli su se i nutricionisti koji su i te kako poznati, koji izdaju knjige o ishrani i čak drže škole nutricionizma svima onima koji žele da promene profesiju.

Nutricionista mi je naredio da izbacim svu so i da se nalivam sa tri litra vode i zelenog čaja, dok se so ne ispere iz krvi. Opao mi je srčani potencijal, nadbubrežna žlezda poludela, završila sam u hitnoj. Čuvam svu dokumentaciju, možda budem tužila nutricionistu, upropastio me je – ovo su samo neki od komentara u moru onih koji se poslednjih dana dele na društvenim mrežama, a na račun onih koji masno zarađuju na propisivanju dijeta, koje tobože prave individualno za svakog klijenta.

– U nutricioniste idu kuvari, magacioneri… Drže se kursevi kao da je reč o nekom neozbiljnom zanimanju, pa dolazimo u ovakve situacije da se zdravlje poverava nestručnim osobama. Nemojte da vam bude glupo da nutricionisti tražite diplomu, bez obzira na to koliko je poznat. U današnje vreme teško je bilo kome verovati, a vi kao pacijent imate pravo da znate ko vam propisuje dijetu – navodi naša sagovornica.

Dr Šehić navodi da je izbacivanje soli iz ishrane vrlo opasno, a pojedinci tvrde da je upravo to od njih zahtevano.

– So je veoma važan element za život, šest grama dnevno je potrebno organizmu. Bez nje nema normalnog funkcionisanja organizma i oni koji od svojih klijenata traže da je izbace čine veliku grešku. Ipak, jaja, na primer, ne treba soliti, za razliku od pirinča. Svakako je savet da se hrana soli u normalnoj količini, nikako preterano, jer to je nepotrebno i opasno.

Poznato je da je osnova mnogih dijeta uzimanje velike količine tečnosti, međutim, kako dr Šehić navodi, to može biti opasno.

– Ne treba se ni nalivati preterano vodom. Do dva litra tečnosti dnevno je sasvim dovoljno, sem leti, kada može i više.

Takođe, leti se preporučuje i uzimanje više soli jer se tada znojem izbacuje više minerala. Dijete koje zahtevaju izgladnjivanje nisu zdrave i svi koji ih praktikuju ne čine sebi dobro. Uravnotežena ishrana i fizička aktivnost su jedino prihvatljive – kaže Šehić.

Objektiv je juče pozvao nutricioniste koji su se našli na meti osuda, među kojima je i jedna od najpopularnijih – Ana Petrović, međutim, oni do zaključenja ovog broja nisu dostavili svoje odgovore na negativne komentare.

